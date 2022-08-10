Власти Сакского района рассказали, когда будет оценен ущерб от взрывов в Новофедоровке

09:42
Фото: ТАСС/Стрингер
Глава Сакского районного совета Владислав Хаджиев заявил, что ущерб от взрывов, произошедших 9 августа на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму, можно будет оценить только после того, как появится доступ в квартиры.
"Оценка ущерба (будет проведена. – Прим. ред.), когда можно будет зайти в каждую квартиру, соответствующие службы дадут указание", – передает ТАСС его слова.
Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.
В регионального Минздраве сообщили, что в результате инцидента пострадали 13 человек. До этого в министерстве рассказали, что характер травм у всех пострадавших – осколочные ранения. В результате происшествия погиб один человек. По данным министерства, погибший был гражданским.
Взрыв в Крыму не затронул курортную зону
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