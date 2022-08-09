В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

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Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности на территории республики до 24 августа.

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 9 августа 2022 года до 20:00 24 августа 2022 года высокий (желтый) уровень террористической опасности будет действовать", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Аксенов пояснил, что режим действует на территории городских округов Джанкой, Армянск, Красноперекопск, в Красноперекопском и Джанкойском районах, а также на объектах регионального Минтранса, Минздрава, министерства ЖКХ, министерства промышленной политики, министерства топлива и энергетики и комитета по водному хозяйству и мелиорации.

"Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления", – уточнил Аксенов.

По его словам, правоохранительные органы и силовые структуры в полной мере обеспечивают безопасность Крыма и его жителей.

Ранее высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе до 14 августа. Такое решение приняли на основании информации правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения терактов и организации деятельности по противодействию его совершению.