Число пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Крыму выросло до 14 человек

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Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму увеличилось до 14 человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Продолжаем помощь оказывать", – приводит его слова ТАСС.

Аксенов уточнил, что один человек госпитализирован, остальные получили травмы легкой степени тяжести и в настоящее время находятся дома.

По его словам, свыше 60 многоквартирных домов были повреждены в результате происшествия. Он также добавил, что после ЧП на аэродроме было возбуждено уголовное дело.

Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка около 15:20 9 августа. По данным Минобороны России, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.

Ранее в Минздраве рассказали, что характер травм у всех пострадавших – осколочные ранения. В результате происшествия погиб один человек. По данным министерства, погибший был гражданским.

