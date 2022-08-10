Ущерб от взрывов в Новофедоровке в Крыму предварительно составил 200 млн рублей

15:21
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Ущерб, нанесенный гражданским объектам в результате ЧП на военном аэродроме в поселке Новофедоровка в Крыму, по предварительным данным, составил 200 миллионов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на правительство республики.
Там пояснили, что окончательную сумму ущерба назовет специальная комиссия. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП в Новофедоровке были повреждены 62 многоэтажки, 20 коммерческих объектов, десятки частных домов и автомобилей. Наиболее распространенными повреждениями стали выбитые окна и двери.
Аксенов отметил, что восстановление поврежденных объектов будет осуществляться за счет средств резервного фонда. Кроме того, местные жители получат компенсации в размере 10, 15 и 100 тысяч рублей в зависимости от степени понесенного ущерба.
В крымском Минздраве, в свою очередь, сообщили, что из поврежденных домов за сутки эвакуировали 252 человека. В настоящее время они размещены в двух общежитиях колледжа в соседнем поселке.
Ранее Аксенов заявил, что жители Новофедоровки получат всю необходимую помощь и денежные компенсации. По его словам, восстановительные работы в поселке начнутся после оценки последствий происшествия СК. Он отметил, что в поселке также работают комиссии по оценке ущерба, которые составляют списки пострадавших.
Взрывы произошли на обвалованной площадке хранения на аэродроме Саки возле поселка Новофедоровка в Крыму около 15:20 9 августа. По данным Минобороны РФ, там произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В министерстве отметили, что взрывы не повредили авиационную технику.
В результате инцидента пострадали 14 человек. В региональном Минздраве уточнили, что 10 человек, среди которых двое детей, получили амбулаторную помощь в Сакской районной больнице, у них травмы легкой степени тяжести. Кроме того, один пациент находится на стационарном лечении.
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