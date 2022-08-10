Курортный сезон в Крыму продолжается, несмотря на ЧП на аэродроме – власти

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На территории Крыма продолжается курортный сезон, несмотря на инцидент на аэродроме в Сакском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство курортов и туризма республики.
Гостиницы и пляжи продолжают принимать туристов, сообщили в министерстве.
"Обстановка на вокзалах и трассах спокойная. В результате происшествия в районе Новофедоровки туристы не пострадали. В некурортной зоне, на месте событий, работают специальные службы, ситуация выясняется", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что пляжи в Новофедоровке не пострадали, кафе и прокаты продолжают работу.
Кроме того, россияне не отказываются от путевок в Крым после взрывов в Новофедоровке. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на вице-президента РСТ Юрия Барзыкина.
"Характер взрывов не связан с общей ситуацией, которая есть. Никаких отказов непосредственно с отдыхом нет. Ни одного случая с туристами, связанного со специальной военной операцией на Украине, за весь период не возникало", – прокомментировал Барзыкин.
По его словам, спрос на отдых в Крыму из-за отсутствия авиасообщения снизился в сравнении с прошлым годом на 40%. Большим спросом пользуются отели 4–5 звезд, в гостиницах подешевле – обратная ситуация, подчеркнул он.
В бархатный сезон, по словам Барзыкина, в Крыму не ожидают большого наплыва туристов. Спрос на осенний отдых будет меньше, чем в прошлом году. Желающие провести отдых в Крыму все еще могут забронировать места для проживания, сообщил он.
9 августа в Новофедоровке в Крыму произошло несколько взрывов. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
Спустя несколько часов пожар от взрывов удалось локализовать. По словам главы республики Сергея Аксенова, сделать это получилось совместными усилиями Минобороны и МЧС Крыма.
Позже Аксенов сообщил о продлении высокого террористического уровня опасности в Крыму до 24 августа. Он пояснил, что режим действует на территории городских округов Джанкой, Армянск, Красноперекопск, в Красноперекопском и Джанкойском районах, а также на объектах регионального Минтранса, Минздрава, министерства ЖКХ, министерства промышленной политики, министерства топлива и энергетики и комитета по водному хозяйству и мелиорации.
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