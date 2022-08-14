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13:06 (обновлено 14.08.2022 13:53)

Взрыв прогремел в ТЦ в Ереване, есть пострадавшие – МЧС Армении

происшествияза рубежом

Фото: телеграм-канал Shot

Взрыв произошел на оптовом рынке в центре Еревана, по предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Армении.

"В торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв, возник пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие", – заявил начальник пресс-службы ведомства Айк Костанян.

Он уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

По информации очевидцев, на рынке загорелся склад пиротехники, передает ТАСС. Начальник службы скорой помощи Армении Тагуи Степанян, в свою очередь, сообщила, что к настоящему моменту известно о семи пострадавших в результате ЧП.

"К настоящему моменту в больницы доставлены семь пострадавших. Но это неполная картина, она меняется каждую секунду", – заявила она.

В мэрии Еревана отметили, что под образовавшимися в результате взрыва завалами остаются люди. Сотрудники МЧС ведут работы по их спасению.

Ранее три человека погибли в результате взрыва в доме, прогремевшего в американском городе Эвансвилл в штате Индиана. По словам начальника пожарной охраны Майка Коннелли, в результате происшествия повреждено 39 домов.

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