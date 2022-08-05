Четыре человека погибли при пожаре в больнице в Южной Корее – СМИ

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В одной из больниц в южнокорейском Инчхоне произошло возгорание. Об этом со ссылкой на представителя пожарной охраны сообщает агентство Yonhap.

По последним данным, погибли 4 человека. Из горящего здания спасли 10 человек.

"По словам официальных лиц, еще около 30 человек оказались в ловушке внутри здания, в котором находится клиника восточной медицины, офисы на втором и третьем этажах и рестораны на первом этаже", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время ситуация взята под контроль. С огнем боролись более 50 пожарных.

Ранее сообщалось, что не менее 13 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Таиланде. Пострадали десятки человек. По словам очевидцев, перед возгоранием рядом со сценой произошло два взрыва.