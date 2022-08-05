13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Таиланде – СМИ

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Фото: AP Photo/Thanapat Cherajin
13 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в Таиланде. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание Thailand. Postsen.
"Обнаружены тела 13 погибших: 4 женщин и 9 мужчин", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали около 20 человек, у 8 из них тяжелые ожоги.
"Большинство других пострадавших получили ранения от удушья дымом или травмы, когда пытались выбежать из паба", – уточняется в публикации.
Отмечается, что заведение находилось в одноэтажном здании. На потолке были размещены легковоспламеняющиеся предметы, в частности, звукопоглощающая пена. По информации газеты, возможно, именно из-за этого огонь моментально распространился по всему помещению.
В настоящее время причины пожара выясняются. По словам очевидцев, перед возгоранием рядом со сценой произошло два взрыва.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в здании ночного клуба в Баку. Причиной ЧП стала утечка газа. В результате происшествия погибли два человека и пострадали более 30. Возбуждено уголовное дело.
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