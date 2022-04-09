Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

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Количество погибших при взрыве в ночном клубе в Баку выросло до трех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанское объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Уточняется, что пострадавший мужчина скончался в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критическое.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в ночь на 3 апреля в здании ночного клуба, расположенного на улице Тарлана Алиярбекова. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа. В результате происшествия пострадали более 30 человек. Среди раненых есть иностранцы – итальянец и гражданин Сенегала. Известно, что россиян среди посетителей клуба не было. Возбуждено уголовное дело. Позже стало известно, что в больнице скончалась одна из пострадавших. Женщина находилась в реанимации с ожоговыми травмами III степени. У нее было поражено 60–62% тела.