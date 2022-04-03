Более 30 человек пострадали в результате взрыва в Баку

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Фото: телеграм-канал Media.Az
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва в ночном клубе в центре Баку. Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана сообщает ТАСС.
По уточненным данным, погиб по меньшей мере один человек. В пресс-службе Минздрава республики, в свою очередь, сообщили, что госпитализированы 24 человека. Состояние шести из них оценивается как тяжелое.
Взрыв произошел в ночь на 3 апреля в здании ночного клуба, расположенного на улице Тарлана Алиярбекова. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при взрыве газа в одном из ресторанов в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен. Утечка произошла на кухне заведения. Среди пострадавших были туристы. Они получили ожоги.
До этого мощный взрыв прогремел в кипрском городе Лимасол. Взрывное устройство сработало рано утром перед стеклянной дверью ресторана. Здание получило серьезные повреждения.
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