Два человека погибли при взрыве газа в ресторане на курорте в Мексике

Фото: twitter.com/lucio_hg

В одном из ресторанов в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен произошел взрыв газа. Об этом говорится в сообщении прокуратуры штата Кинтана-Роо в Twitter.

По предварительным данным, погибли два человека. Пострадали не менее 12.

Уточняется, что утечка газа была зафиксирована на кухне ресторана. Заведение расположено в пляжной зоне муниципалитета Солидаридад.

По данным местных СМИ, среди пострадавших были туристы. Они получили ожоги.

Ранее сообщалось, что более 40 человек пострадали в результате взрыва в ресторане на территории самопровозглашенной республики Косово в городе Урошевац.

В полиции уточняли, что среди пострадавших в результате ЧП двое детей. После взрыва ресторан был разрушен. Кроме того, были повреждены машины, находящиеся перед заведением.

В качестве предварительной версии происшествия назвали взрыв газового баллона.