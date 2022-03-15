Два человека погибли при взрыве газа в ресторане на курорте в Мексике

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Фото: twitter.com/lucio_hg
В одном из ресторанов в курортном мексиканском городе Плайя-дель-Кармен произошел взрыв газа. Об этом говорится в сообщении прокуратуры штата Кинтана-Роо в Twitter.
По предварительным данным, погибли два человека. Пострадали не менее 12.
Уточняется, что утечка газа была зафиксирована на кухне ресторана. Заведение расположено в пляжной зоне муниципалитета Солидаридад.
По данным местных СМИ, среди пострадавших были туристы. Они получили ожоги.
Ранее сообщалось, что более 40 человек пострадали в результате взрыва в ресторане на территории самопровозглашенной республики Косово в городе Урошевац.
В полиции уточняли, что среди пострадавших в результате ЧП двое детей. После взрыва ресторан был разрушен. Кроме того, были повреждены машины, находящиеся перед заведением.
В качестве предварительной версии происшествия назвали взрыв газового баллона.
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