Взрыв раздался в ресторане в городе Урошевац

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Из-за взрыва в ресторане на территории самопровозглашенной республики Косово в городе Урошевац пострадали более 40 человек. Об этом сообщает Радио и телевидение Косово.

5 января в ресторане Village города Урошевац прогремел взрыв. Как заявили полицейские, среди пострадавших в результате ЧП двое детей. После взрыва ресторан был разрушен. Кроме того, были повреждены машины, находящиеся перед заведением.

Девять человек, которые получили тяжелые травмы, госпитализированы в клинический центр в Приштине. На месте взрыва находятся экстренные ведомства. В качестве предварительной версии происшествия назвали взрыв газового баллона.

Ранее при взрыве газового баллона в Волгоградской области погибли два человека. Установлено, что для приготовления пищи и обогрева мужчина использовал газовую плитку.