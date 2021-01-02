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Происшествия

17:23

При взрыве газового баллона в Волгоградской области погибли два человека

происшествия регионы

Фото: 34.mchs.gov.ru

Следователи начали проверку после смерти двух человек в результате взрыва газового баллона в гараже города Волжский. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Волгоградской области.

"2 января текущего года в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из гаражных боксов кооператива "Восход" в городе Волжском, обнаружены тела 59-летнего владельца строения и неизвестного человека", – говорится в заявлении ведомства.

Как уточнили следователи, причиной ЧП могли стать воспламенение газовоздушной смеси и взрыв газового баллона. По информации ведомства, погибший мужчина обустроил гараж и последнее время там проживал.

Установлено, что для приготовления пищи и обогрева мужчина использовал газовую плитку. После взрыва стены данного строения были разрушены полностью.

В настоящий момент предпринимаются меры к установлению личности второго погибшего, добавили в СК РФ по региону.

Ранее один человек погиб при взрыве в жилом доме в Риге. Часть дома разрушена, особенно пострадали второй и третий этажи.

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