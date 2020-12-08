Специалист перечислил способы обнаружить утечку газа без обоняния

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Названы способы обнаружить утечку газа при полной потере обоняния на фоне пандемии COVID-19. Об этом рассказал президент АНО ООДО "За безопасный город" Никита Янковой в беседе с РИА Новости.
Эксперт пояснил, что взрывоопасной концентрацией газа считается 10–15% от общего объема помещения. В этом случае взрыв может случиться от любой искры.
Янковой посоветовал приобретать в квартиру датчик-газоанализатор.
"Он (датчик. – Прим. Ред.) обойдется в 1–3 тысячи рублей и станет надежной защитой, так как в случае утечки подаст громкие сигналы", – говорит эксперт.
Таким образом, узнать об утечке газа смогут люди с нарушенным обонянием.
Кроме того, имеются и иные методы определения утечки. Янковой отмечает, что ее можно услышать в тишине, а также почувствовать при прикосновении руками в местах примыкания газовой трубы к прибору. В последнем случае сигналом об утечке послужит ощущение легкого холодка.
Также существует метод тестирования при помощи мыльного раствора. Для этого его наносят на соединительные элементы труб и стыки. Утечка обнаружится в том случае, если после нанесения появятся мыльные пузыри.
"Еще один способ – перекрыть газ к плите и подождать несколько минут, затем зажечь конфорку. Если та не зажглась, значит, утечка есть, так как в норме должен выйти остаток, который отсутствует по причине постоянной утечки", – пояснил эксперт.
Он добавил, что главными причинами утечки газа в квартирах являются износ газовых труб, их некачественная сварка или коррозия. Кроме того, причиной могут стать не полностью закрытый вентиль плиты и самостоятельная перестановка газового оборудования.
Ранее утечку газа выявили в квартире на юго-западе столицы. Она была оперативно устранена сотрудниками газовых служб.
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