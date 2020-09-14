Экскаватор пробил газовую трубу в ТиНАО

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В деревне Марушкино в ТиНАО во время земляных работ экскаватор пробил газовую трубу. В результате произошла утечка газа, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, на Привольной улице рабочие на экскаваторе копали водопровод. Сейчас на месте происшествия уже работают сотрудники Мособлгаза.

Ранее трубу прорвало на Варшавском шоссе в районе дома № 126. Струя воды была высотой с пятиэтажный дом.

В результате инцидента серьезного затора не возникло.