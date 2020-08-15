Газовую трубу прорвало в квартире на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Газовую трубу прорвало в квартире на востоке столицы, происходит факельное горение, передает ТАСС.

Источник в экстренных службах сообщил, что ЧП случилось в жилом доме № 52 по Средней Первомайской улице. Жителей подъезда эвакуируют. На месте работают пожарные, высота факела пока не уточняется.

В начале августа в Москве загорелся ангар, пламя перекинулось на примыкающее здание, которое находилось на реконструкции. Из последнего вывели десять человек.

Очевидец рассказал, что строением никто не пользовался из-за пандемии коронавируса. По его словам, хостел закрыли месяц, поскольку там не было постояльцев.