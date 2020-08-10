Мусорный полигон загорелся в Новороссийске

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Полигон твердых бытовых отходов загорелся в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в районе села Борисовка. Общая площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. К месту возгорания направлены пожарно-спасательные подразделения и лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации веществ в воздухе.

К тушению пожара привлечены от РСЧС 23 человека и девять единиц техники, от МЧС – 13 человек и четыре единицы техники. В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре на газовой автозаправке в Волгограде. Возгорание произошло на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе. Согласно последним данным, в результате пожара пострадали 13 человек.

