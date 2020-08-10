При пожаре в автобусах в Люберцах пострадал человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал при пожаре в автобусах в городском округе Люберцы в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"В результате возгорания пострадал мужчина 1977 года рождения, он получил ожоги второй степени", – заявил собеседник информагентства.

На данный момент пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Кроме того, ликвидировано открытое горение.

О загоревшихся автобусах стало известно в понедельник, 10 августа. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров на Касимовском шоссе в поселке Малаховка.

