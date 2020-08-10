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Цистерна с газом загорелась в Волгограде. Об этом ТАСС рассказали представители МЧС России по региону.

Пожар случился на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе, передает РИА Новости.

В оперативную службу информация о ЧП поступила в 11:40 по московскому времени. Причина возгорания неизвестна, на место были направлены спасатели.

"По прибытии на место первого подразделения установлено, что происходит горение цистерны с газом, в связи с чем объявлен второй номер сложности", – добавили в экстренном ведомстве.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в результате происшествия пострадали четыре человека. Согласно информации службы, на место направлены кареты скорой помощи.

"После обследования в больнице будет принято решение о состоянии и необходимости госпитализации", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что СК проверяет обстоятельства гибели мужчины в ходе пожара под Чеховым. Во время ликвидации возгорания около сгоревшего дома обнаружили тело 41-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с высоты.