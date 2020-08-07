Пожар случился в цеху по производству щепы в Истре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в цеху по производству щепы в подмосковном городе Истра. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар случился по адресу: улица Загородная, 2. Общая площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров.

По последним данным, огонь удалось локализовать.

"В 2.55 пожар локализован", – сообщили в МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В тушении принимают участие 26 человек и 7 единиц техники.

Ранее пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы. Огонь возник в строящемся жилом комплексе.