Сотрудники МЧС потушили пожар в подвале дома на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар, который произошел в подвале жилого дома на юге столицы из-за прорыва газовой трубы, удалось полностью ликвидировать. Об рассказали представители московского ГУ МЧС РФ, передает ТАСС.

"Пожар полностью ликвидирован", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее говорилось, что сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, которое возникло в подвале дома. "В подвальном помещении жилого дома происходило открытое горение", – заявляли в оперативной службе.

Известно, что возгорание случилось на Автозаводской улице. В результате были эвакуированы 80 человек.

До этого пожар произошел в бизнес-центре на Новом Арбате. В МЧС сообщили, что возгорание на площади 50 квадратных метров наблюдалось на первом этаже.

