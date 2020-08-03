Пожар произошел в подвале жилого дома в Раменках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в подвале жилого дома в московском районе Раменки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожар ликвидирован, его площадь составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.

Возгорание происходило в жилом доме 28 на Мосфильмовской улице. Собеседник агентства рассказал, что сильное задымление наблюдалось на нижних этажах, в связи с чем были эвакуированы жильцы дома.

Ранее сообщалось о возгорании в бизнес-центре на Новом Арбате. Пожар на площади 50 квадратных метров наблюдался на первом этаже. Там горела мебель и оборудование. Из здания был спасен один человек.

