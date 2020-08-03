Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске

10:06
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Пожар произошел на территории ТЭЦ-2 в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
"Произошло загорание масла в электроцехе (проводились ремонтные работы) на территории ТЭЦ-2 на площади пять квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (взрослый)", – сообщили в ведомстве.
Пожару был присвоен первый ранг сложности. В ликвидации пожара участвовали 12 человек и четыре единицы техники. В МЧС подчеркнули, что возгорание на электростанции не повлияло на ее технологический процесс.
Ранее сообщалось о пожаре в здании бизнес-центра на Новом Арбате в Москве. Возгорание на площади 50 квадратных метров наблюдалось на первом этаже. Там горела мебель и оборудование. Из здания был спасен один человек.
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