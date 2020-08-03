Пожар произошел в бизнес-центре на Новом Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возгорание произошло в здании бизнес-центра "Обновление Арбата" на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"На Новом Арбате, 21, происходит возгорание в вытяжке", – рассказал источник информагентства в экстренных службах столицы.

На данный момент на первом этаже строения наблюдается сильное задымление. Из помещения спасен один человек.

Источник в экстренных службах сообщил Агентству "Москва", что возгорание произошло на кухне в ночном клубе "Метелица".

В начале августа сообщалось, что два человека погибли при пожаре в подмосковном Можайске. Огонь распространился на площади в 450 квадратных метров.

Днем ранее произошел пожар на складе полиэтиленовой продукции "Полимериндустрия" в Дзержинске. Возгорание удалось локализовать на площади 1 500 квадратных метров. В ликвидации огня было задействовано 69 человек.

