Пожар произошел в бизнес-центре на Новом Арбате

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Возгорание произошло в здании бизнес-центра "Обновление Арбата" на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
"На Новом Арбате, 21, происходит возгорание в вытяжке", – рассказал источник информагентства в экстренных службах столицы.
На данный момент на первом этаже строения наблюдается сильное задымление. Из помещения спасен один человек.
Источник в экстренных службах сообщил Агентству "Москва", что возгорание произошло на кухне в ночном клубе "Метелица".
В начале августа сообщалось, что два человека погибли при пожаре в подмосковном Можайске. Огонь распространился на площади в 450 квадратных метров.
Днем ранее произошел пожар на складе полиэтиленовой продукции "Полимериндустрия" в Дзержинске. Возгорание удалось локализовать на площади 1 500 квадратных метров. В ликвидации огня было задействовано 69 человек.
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