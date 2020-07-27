Пожар в женском СИЗО в Москве потушен

21:32
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Пожар в женском СИЗО-6 "Печатники" потушен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.
"В 21:28 мск объявлена ликвидация пожара", – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла с 30 квадратных метров до 50. Возгорание произошло в подвальном складе, где хранятся постельные принадлежности.
Поступала информация о том, что в результате возгорания здание было задымлено, а из окна четвертого этажа валил густой дым.
Вследствие происшествия была проведена полная эвакуация. Из здания вывели 850 человек. Для ликвидации пожара было перекрыто движение по Шоссейной улице.
В связи с инцидентом столичная прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в случае наличия на это оснований.
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