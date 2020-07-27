Пожар произошел в московском женском СИЗО-6

16:30 (обновлено 27.07.2020 17:08)
Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
Пожар произошел в женском СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке столицы, передает ТАСС.
ЧП случилось в доме 92 на Шоссейной улице. С четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании – плотное задымление. Охранники уточнили, что горит пекарня на первом этаже. Изначально сообщалось о частичной эвакуации, но позднее стало известно о полной.
Агентство "Москва" сообщает, что, по предварительным данным, пожару присвоен второй ранг сложности. На место следуют пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания выясняется, информации о пострадавших не поступало.
Также отмечается, что Кузьминский районный суд, находящийся рядом, прервал рассмотрение жалобы на арест экс-замминистра науки Марины Лукашевич из-за пожара.
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