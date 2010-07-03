Пожар в колонии в Свердловской области полностью ликвидировали

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Возгорание в колонии № 8 ГУФСИН России по Свердловской области в поселке Гари полностью ликвидировали пожарные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"В 22:57 (20:57 мск) пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций на территории исправительной колонии в поселке Гари. Пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Как уточняется, при пожаре никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел на территории колонии в поселке Гари утром в субботу, 8 июня. Загорелись два ангара цеха деревообработки.

Заключенные были эвакуированы.

