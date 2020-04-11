Власти Ангарска объявили о ликвидации пожара в местной колонии

Фото: СК РФ

Пожар в исправительной колонии №15 в Ангарске потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Иркутской области.

"Пожар потушен, меня проинформировали. Сейчас проливают", – заявил мэр Ангарска Сергей Петров.

По словам градоначальника, полностью работы на месте возгорания планируют завершить к 18:00 по местному времени (13:00 по московскому).

Пожар произошел в исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области в результате бунта заключенных. Загорелось одно из зданий тюрьмы. Согласно предварительным данным, заключенные произвели поджог.

В ночь с 10 на 11 апреля ФСИН вернула под контроль ситуацию в колонии в Ангарске. По факту беспорядков возбуждено уголовное дело.