Полиция опровергла данные о побеге и убийствах в одесской колонии

Фото: vk.com/odessa_hello

У одесской полиции нет данных о побеге или убийствах в Южной исправительной колонии общего режима № 51, где произошел бунт. Об этом заявил советник главы управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Информации о якобы массовом побеге или каких-то убийствах у нас пока нет", – приводит его слова РИА Новости.

Форостяк также отметил, что у полиции нет данных о горящем здании на территории исправительного учреждения.

О якобы вспыхнувших в колонии беспорядках ранее сообщалось в ряде СМИ. Отмечалось, что на месте дежурят сотрудники полиции, военные, медики и представители экстренных служб.

19 мая тридцать особо опасных заключенных, отбывающих наказание за причастность к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", устроили беспорядки в колонии в пригороде Душанбе.

Вооружившись ножами и другим холодным оружием, они взяли в заложники трех сотрудников колонии, пытаясь сбежать.

В результате беспорядков не менее 29 заключенных погибли. Также жертвами стали трое сотрудников исправительного учреждения.