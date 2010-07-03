В ходе бунта в колонии в Таджикистане погибли 29 заключенных

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Не менее 29 заключенных погибли в результате бунта осужденных в колонии в пригороде Душанбе, сообщает ТАСС. Также жертвами беспорядков стали трое сотрудников исправительного учреждения.

Инцидент произошел вечером 19 мая. Тридцать особо опасных заключенных, отбывающих наказание за причастность к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", устроили беспорядки. Вооружившись ножами и другим холодным оружием, они взяли в заложники трех сотрудников колонии, пытаясь совершить побег.

Во время переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой. Администрация колонии приняла крайние меры, в итоге при подавлении беспорядков не обошлось без погибших из числа особо опасных заключенных.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проинформирован о произошедшем.

Колония располагается в 20 километрах от Душанбе – в городе Вахдат. Автотрассу, ведущую к городу, взяли под усиленную охрану.

Отметим, это уже второй случай беспорядков в колониях Таджикистана за последние полгода. В ноябре 2018 года беспорядки произошли в колонии строго режима города Худжанд. В результате жертвами стали 21 заключенный и двое сотрудников колонии. Еще пять сотрудников колонии получили ранения.