Бунт в таджикской колонии привел к гибели нескольких человек

Фото: ТАСС/Сергей Куликов

Заключенные колонии строгого режима в городе Худжанде на севере Таджикистана устроили бунт в ночь на 8 ноября. Жертвами беспорядков стали несколько человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Прежде чем спецназ подавил бунт, часть осужденных успели сбежать. Как оказалось, у отбывающих наказание преступников было холодное оружие.

Первоначально сообщалось, что с 22:30 до 23:00 местного времени в колонии раздавались выстрелы. Однако в Управлении исправительными учреждениями Худжанда эту информацию опровергли.

В настоящее время на всех городских трассах, ведущих в Киргизию и Узбекистан, усилены посты. Начато расследование причин ЧП.