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Происшествия

19:07

Пожар произошел в исправительной колонии в Ангарске

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал Hue

Пожар произошел в исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области в результате бунта заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

"По предварительным данным, пожар возник в результате поджога. Одно из зданий колонии охвачено огнем", – сказал собеседник агентства.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что возгорание происходит в трех производственных цехах. Рядом с ними находятся подсобные строения, автозаправочная станция и пожарная часть колонии.

Ранее пресс-служба регионального управления ФСИН сообщила, что в этой колонии вечером 9 апреля осужденные напали на сотрудника, причинив ему телесные повреждения. Пострадавший был госпитализирован.

8 апреля на западе Москвы загорелся частный дом престарелых. Четыре человека погибли, 10 пострадали. 50 человек вызволили из горящего здания. Было заведено два уголовных дела, проверку взял на контроль прокурор.

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