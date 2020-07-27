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Движение на Шоссейной улице перекрыли из-за пожара в женском СИЗО, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На место прибыли городские оперативные службы. В связи с работами по ликвидации возгорания движение по Шоссейной улице перекрыто.

Ранее стало известно, что пожар начался в женском СИЗО-6 "Печатники". Возгорание возникло на четвертом этаже здания, откуда идет густой черный дом. Охранники сообщили, что пожар начался в пекарне на первом этаже.

В связи с происшествием была объявлена полная эвакуация. Из здания вышли около 600 человек. В УФСИН же сообщили, что эвакуированы 850 человек.