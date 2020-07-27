Около 600 человек эвакуировали из женского СИЗО-6 из-за пожара

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Порядка 600 человек вывели из женского СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке столицы из-за пожара, передает ТАСС.

"Организуется штаб пожаротушения. Из здания эвакуировано около 600 человек", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

По данным УФСИН, эвакуированы 850 человек.

ЧП случилось в доме 92 на Шоссейной улице. С четвертого этажа из окна идет густой черный дым, в здании – плотное задымление. Охранники уточнили, что горит пекарня на первом этаже.

По предварительным сведениям, пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало. Из-за происшествия Кузьминский районный суд, находящийся рядом, прервал рассмотрение жалобы на арест экс-замминистра науки Марины Лукашевич.