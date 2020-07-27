Площадь пожара в женском СИЗО-6 в Москве выросла до 50 "квадратов"

19:56
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Площадь пожара в женском СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы выросла до 50 квадратных метров, сообщил начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов.
По его словам, жертв и пострадавших нет, передает ТАСС. Желтов уточнил, что возгорание произошло в подвальном складе, где хранятся постельные принадлежности.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 30 "квадратов". Возгорание было локализовано в 17:45.
Сообщалось, что во время происшествия из окна четвертого этажа шел густой черной дым. В помещении наблюдалось плотное задымление.
В здании провели полную эвакуацию. По данным УФСИН, вывели около 850 человек. Столичная прокуратура по факту происшествия организовала проверку.
Пожар произошел в московском СИЗО-6
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