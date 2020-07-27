Площадь пожара в женском СИЗО-6 в Москве выросла до 50 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Площадь пожара в женском СИЗО-6 "Печатники" на юго-востоке Москвы выросла до 50 квадратных метров, сообщил начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов.

По его словам, жертв и пострадавших нет, передает ТАСС. Желтов уточнил, что возгорание произошло в подвальном складе, где хранятся постельные принадлежности.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 30 "квадратов". Возгорание было локализовано в 17:45.

Сообщалось, что во время происшествия из окна четвертого этажа шел густой черной дым. В помещении наблюдалось плотное задымление.

В здании провели полную эвакуацию. По данным УФСИН, вывели около 850 человек. Столичная прокуратура по факту происшествия организовала проверку.

