Площадь пожара в женском СИЗО составила 30 квадратных метров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Площадь пожара в женском СИЗО-6 "Печатники" составила 30 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС РФ.

Сообщается, что возгорание было локализовано усилиями экстренных служб в 17:45.

"В 17:45 пожар локализован на площади 30 квадратных метров", – сообщили в МЧС.

Пожар произошел в СИЗО в результате возгорания пекарни. Во время происшествия из окна четвертого этажа здания шел густой черной дым. В здании было плотное задымление.

Вследствие пожара была объявлена полная эвакуация из СИЗО. В УФСИН сообщили, что всего из здания вывели около 850 человек. С целью ликвидации пожара было перекрыто движение на Шоссейной улице.