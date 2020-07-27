Пожарные локализовали возгорание в московском женском СИЗО-6

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Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 на юго-востоке столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

"В 17:45 пожар локализован", – сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в доме 92 на Шоссейной улице. Охранники уточняли, что горит пекарня на первом этаже.

Была объявлена полная эвакуация. В МЧС отметили, что эвакуировано порядка 600 человек, по данным УФСИН – около 850 человек. Площадь возгорания – порядка 30 квадратных метров.

По предварительной информации, пожару присвоили второй ранг сложности. Из-за происшествия Кузьминский районный суд, находящийся рядом, прервал рассмотрение жалобы на арест экс-замминистра науки Марины Лукашевич. Движение в районе ЧП перекрыто.