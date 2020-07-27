Столичная прокуратура инициировала проверку в связи с пожаром в женском СИЗО

19:31
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в женском СИЗО-6 "Печатники", сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что на место выехал прокурор ЮВАО Москвы Роман Никифоров, а также прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Александр Дмитриков.
После проведения проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в случае наличия на это оснований.
По словам охранника СИЗО-6, пожар произошел в пекарне на первом этаже. В результате возгорания здание было задымлено, а из окна четвертого этажа валил густой дым.
Вследствие происшествия была проведена полная эвакуация. Из здания вывели 850 человек. Для ликвидации пожара было перекрыто движение по Шоссейной улице. Впоследствии пожар локализовали на площади 30 квадратных метров.
Пожар произошел в московском СИЗО-6
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