Пожар произошел в квартире в Южном Бутово

14:13
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар произошел в квартире жилого дома в Южном Бутово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.
Возгорание возникло по адресу: улица Южнобутовская, дом 29. Сообщается, что пожар произошел в квартире на пятом этаже здания, а также на балконе шестого этажа.
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из соседних квартир были спасены три человека, из них один ребенок", – сообщили в ведомстве.
Пострадавших в результате инцидента не обнаружено. В настоящее время пожар ликвидирован. Его общая площадь составила семь квадратных метров.
Ранее пожар произошел в жилом доме на Волгоградском проспекте. Огонь распространился по строению. О пострадавших в результате пожара не сообщалось.
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