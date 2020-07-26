Пожар произошел в квартире в Южном Бутово

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел в квартире жилого дома в Южном Бутово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

Возгорание возникло по адресу: улица Южнобутовская, дом 29. Сообщается, что пожар произошел в квартире на пятом этаже здания, а также на балконе шестого этажа.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из соседних квартир были спасены три человека, из них один ребенок", – сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате инцидента не обнаружено. В настоящее время пожар ликвидирован. Его общая площадь составила семь квадратных метров.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Волгоградском проспекте. Огонь распространился по строению. О пострадавших в результате пожара не сообщалось.