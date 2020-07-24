Пожар произошел в доме в Кузьминках – очевидцы

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Пожар произошел в жилом доме на Волгоградском проспекте. О возгорании сообщили очевидцы.

Огонь распространился в строении по адресу: Волгоградский проспект, дом 105, корпус 2. На место уже прибыли пожарные.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в июле произошел пожар в жилом доме в Марьиной Роще. Причины возгорания названы не были, огонь охватил квартиру в строении на Октябрьской улице. В результате происшествия скончался один человек.

Еще один случай пожара зафиксировали в многоквартирном доме на улице Твардовского 15 июля. Тогда боец Росгвардии спас из горящей квартиры ребенка.

