Сотрудник Росгвардии спас 12-летнюю девочку из горящей квартиры

Фото: ГУ Росгвардии по Москве

В Москве сотрудник Росгвардии спас двенадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в квартире во время пожара, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Твардовского. О подростке, которая не может выбраться из задымленного помещения самостоятельно, рассказали соседи.

Росгвардеец поднялся наверх и вывел девочку на улицу. Затем он связался с родственниками девочки и дождался их приезда.

Ранее сотрудник ОМОНа в Московской области спас тонущего в водоеме 16-летнего подростка. Он оказал пострадавшему доврачебную помощь. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.