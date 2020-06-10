Спасатели вытащили из Нижнего Кузьминского пруда тонущих мужчину и женщину

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные спасатели вытащили из Нижнего Кузьминского пруда мужчину и женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В пресс-службе рассказали, что спасатели во время обхода территории увидели тонущих мужчину и женщину в Нижнем Кузьминском пруду. Они доставили их на берег и оказали первую помощь.

"Со слов спасенных, отдыхая в парке, женщина решила искупаться, зашла в воду, но не рассчитала свои силы и стала тонуть. Услышав крики о помощи, на выручку поплыл мужчина, но не смог помочь, так как сам начал тонуть. В итоге обоих уже спасали профессиональные спасатели", – рассказали в департаменте.

Мужчину и женщину осмотрели врачи, от госпитализации они отказались. Сейчас сотрудники полиции проводят с ними профилактическую беседу.

Москвичей еще раз предупреждают об опасности купания в запрещенных местах и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на водных объектах.

Накануне в Кузьминках спасатели помогли тонувшей женщине. Ее вытащили из Шибаевского пруда. После завершения спасательной операции она была доставлена на станцию, где ей оказали первую помощь.

