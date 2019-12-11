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В мире

15:51

Тонущий в машине мужчина остался в живых благодаря Siri

за рубежом происшествия технологии

Фото: youtube.com

В США Siri спасла жизнь утопающему мужчине. Об этом информирует CNN.

Инцидент произошел в штате Айова. Местный житель едва не утонул в замерзающей реке, случайно выехав на машине на трескающийся лед. Ему удалось выжить только благодаря голосовому помощнику.

Отмечается, что 18-летний молодой человек открыл окно, чтобы выбраться из авто, однако в салон моментально хлынула ледяная вода. В этот момент на помощь пришел смартфон, с помощью которого пострадавший вызвал помощь.

Известно, что дотянуться до трубки водитель не смог, а потому лишь выкрикнул "Siri, набери 911". Команда сработала, и через несколько минут подоспели спасатели.

Ранее стало известно, что на компанию Apple подали в суд за запись личных разговоров пользователей Siri. Отмечается, что это не первая уязвимость "яблочного" помощника.

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