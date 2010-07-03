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10:15

На Apple подали в суд за запись личных разговоров пользователей Siri

технологии суды

10:15

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На компанию Apple подали в суд за нарушение права на неприкосновенность личной жизни. Это связано с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri, сообщает агентство Bloomberg.

Исковая жалоба направлена на рассмотрение суда округа Северная Калифорния и носит групповой характер. К иску могут присоединиться все, кто владеет устройствами с Siri с 2011 года.

От корпорации требуют компенсации, размер которой не уточняется. Также Apple могут обязать стереть записи, произведенные во время общения пользователей с Siri. Это первый иск подобного рода в США.

Сегодня же ФАС возбудила дело в отношении Apple из-за жалобы "Лаборатории Касперского", которая заявила о необоснованном отклонении американской компанией версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

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технологии суды

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