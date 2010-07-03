На Apple подали в суд за запись личных разговоров пользователей Siri

На компанию Apple подали в суд за нарушение права на неприкосновенность личной жизни. Это связано с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri, сообщает агентство Bloomberg.
Исковая жалоба направлена на рассмотрение суда округа Северная Калифорния и носит групповой характер. К иску могут присоединиться все, кто владеет устройствами с Siri с 2011 года.
От корпорации требуют компенсации, размер которой не уточняется. Также Apple могут обязать стереть записи, произведенные во время общения пользователей с Siri. Это первый иск подобного рода в США.
Сегодня же ФАС возбудила дело в отношении Apple из-за жалобы "Лаборатории Касперского", которая заявила о необоснованном отклонении американской компанией версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).
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