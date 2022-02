Siri перебила британского министра обороны и рассказала ему о Сирии

Голосовой помощник Siri от компании Apple прервал выступление британского министра обороны Гэвина Уильямсона, когда тот рассказывал парламенту о борьбе с терроризмом. Искусственному интеллекту показалось, что к нему обратились с запросом "Сирия", сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Вот что я нашла в интернете по запросу "Сирия", − перебила британского министра Siri.

Судя по видеоролику, размещенному в Twitter, несмотря на неожиданное вмешательство смартфона, Уильямсон не растерялся. Министр достал гаджет из кармана пиджака и пошутил о самостоятельности современной техники.

When Siri interrupts as you're delivering a statement to Parliament... pic.twitter.com/NDsNUJDPV3