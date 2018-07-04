Siri перебила британского министра обороны и рассказала ему о Сирии

4 июля, 17:58
Фото: ТАСС/Images/ТАСС/Yui Mok
Голосовой помощник Siri от компании Apple прервал выступление британского министра обороны Гэвина Уильямсона, когда тот рассказывал парламенту о борьбе с терроризмом. Искусственному интеллекту показалось, что к нему обратились с запросом "Сирия", сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Вот что я нашла в интернете по запросу "Сирия", − перебила британского министра Siri.
Судя по видеоролику, размещенному в Twitter, несмотря на неожиданное вмешательство смартфона, Уильямсон не растерялся. Министр достал гаджет из кармана пиджака и пошутил о самостоятельности современной техники.
When Siri interrupts as you're delivering a statement to Parliament... pic.twitter.com/NDsNUJDPV3— BBC Parliament (@BBCParliament) 3 июля 2018 г.
"Редко бывает, что тебя перебивает твой собственный мобильный телефон", − с улыбкой отметил глава британского Минобороны. Затем он продолжил свою речь.
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