00:17

Происшествия

Три человека погибли, перевернувшись на лодке в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Аварийно-спасательная служба ЛО"

Лодка с людьми перевернулась на акватории Новоладожского канала в Ленинградской области. В ней находились четыре человека, из них трое погибли. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

Инцидент произошел в районе базы Креницы. Тела погибших доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Четвертый находившийся в лодке был передан сотрудникам скорой помощи.

В службе напомнили, что с 15 ноября 2025 года на всех водных объектах Ленобласти официально закрыта навигация для маломерных судов.

Как уточнили в Западном МСУТ СК России, по факту случившегося возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

По версии следователей, аэролодка столкнулась с конструкцией наплавного моста. Кроме того, правоохранители считают, что на лодке было пять человек – при этом состояние пятого пассажира пока не раскрывается. На место ЧП выехали следователи и криминалисты.

Ранее сухогруз столкнулся с лодкой в Ростовской области. Инцидент произошел в акватории реки Дон в Аксайском районе. В результате случившегося несколько человек пострадали.

Еще один инцидент произошел до этого на реке Оби в Ямало-Ненецком автономном округе: в результате столкновения лодки и баржи два человека погибли, еще один пассажир пропал без вести.

Новости регионов: туристическая лодка затонула в Мурманской области

