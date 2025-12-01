В США спасли семью с 90-летним мужчиной, которая провела 20 часов в море

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/clearwaterpolice

Береговая охрана в США спасла семью с 90-летним мужчиной. Люди провели более 20 часов на перевернутом катамаране примерно в 30 километрах от берега Флориды, сообщает Daily Mail.

Семья держалась за корпус лодки и ждала помощи всю ночь. В катамаране находились 90-летний Кларенс Вудс, его племянник Деннис Вудс, а также Крис Хардинг – старший с сыном.

Люди отправились на рыбалку из Клируотера, чтобы отметить день рождения Денниса. Однако вскоре лодка начала тонуть и через несколько минут перевернулась.

По словам Денниса, у них не было времени вызвать помощь. Мужчины пытались надеть спасательные жилеты на самого пожилого и младшего в семье. Сигнальные средства ушли под воду вместе с вещами. Ночью над ними пролетел вертолет, но подать сигнал не смогли. Родственники забили тревогу лишь к вечеру, когда рыбаки не вернулись домой.

Утром самолет с базы Майами заметил перевернутое судно и сбросил спасательный плот. Позже к месту прибыла лодка береговой охраны и подняла всех на борт. Спасенные мужчины получили переохлаждение и обезвоживание. Им дали воду, укутали в теплые полотенца и передали врачам.

Ранее в России унесло в бочке 38-летнего мужчину в сторону Охотского моря. По данным полиции, группа из трех человек пыталась переехать устье реки Тыл. Мужчины оказались зоне сильного прилива, после чего автомобиль заглох.

В результате два человека смогли спастись самостоятельно, а третьего мужчину с бочкой из-под горюче-смазочных материалов унесло течением. Всего в поисках участвуют 33 человека на 6 единицах техники.