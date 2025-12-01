Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 16:18

Происшествия

В США спасли семью с 90-летним мужчиной, которая провела 20 часов в море

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/clearwaterpolice

Береговая охрана в США спасла семью с 90-летним мужчиной. Люди провели более 20 часов на перевернутом катамаране примерно в 30 километрах от берега Флориды, сообщает Daily Mail.

Семья держалась за корпус лодки и ждала помощи всю ночь. В катамаране находились 90-летний Кларенс Вудс, его племянник Деннис Вудс, а также Крис Хардинг – старший с сыном.

Люди отправились на рыбалку из Клируотера, чтобы отметить день рождения Денниса. Однако вскоре лодка начала тонуть и через несколько минут перевернулась.

По словам Денниса, у них не было времени вызвать помощь. Мужчины пытались надеть спасательные жилеты на самого пожилого и младшего в семье. Сигнальные средства ушли под воду вместе с вещами. Ночью над ними пролетел вертолет, но подать сигнал не смогли. Родственники забили тревогу лишь к вечеру, когда рыбаки не вернулись домой.

Утром самолет с базы Майами заметил перевернутое судно и сбросил спасательный плот. Позже к месту прибыла лодка береговой охраны и подняла всех на борт. Спасенные мужчины получили переохлаждение и обезвоживание. Им дали воду, укутали в теплые полотенца и передали врачам.

Ранее в России унесло в бочке 38-летнего мужчину в сторону Охотского моря. По данным полиции, группа из трех человек пыталась переехать устье реки Тыл. Мужчины оказались зоне сильного прилива, после чего автомобиль заглох.

В результате два человека смогли спастись самостоятельно, а третьего мужчину с бочкой из-под горюче-смазочных материалов унесло течением. Всего в поисках участвуют 33 человека на 6 единицах техники.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика