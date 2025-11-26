26 ноября, 16:58Общество
В Тюмени врачи спасли пенсионера, который закапал в глаз медицинский спирт
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Тюмени врачи сумели сохранить зрение пенсионеру, который по ошибке закапал в глаз медицинский спирт. Об этом сообщили в городской станции скорой медицинской помощи.
Отмечается, что 76-летний мужчина закапал 96% этиловый спирт в правый глаз. Он перепутал флакон с глазными каплями. Боль не проходила после промывания проточной водой.
Врачи скорой помощи прибыли в квартиру за 11 минут. Они диагностировали у пациента химический ожог глаза с гиперемией и частичным отслоением конъюнктивы. После наложения повязки мужчину госпитализировали.
Сообщается, что в больнице ему оказали необходимую помощь и выписали после стабилизации состояния.
Ранее врач Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева в Омске нашла в глазу у пациентки живого червя-паразита. Пациентка обратилась в медучреждение с жалобами на шевеления под веком. Круглого червя дирофилярию оперативно удалили.