26 ноября, 16:58

В Тюмени врачи спасли пенсионера, который закапал в глаз медицинский спирт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Тюмени врачи сумели сохранить зрение пенсионеру, который по ошибке закапал в глаз медицинский спирт. Об этом сообщили в городской станции скорой медицинской помощи.

Отмечается, что 76-летний мужчина закапал 96% этиловый спирт в правый глаз. Он перепутал флакон с глазными каплями. Боль не проходила после промывания проточной водой.

Врачи скорой помощи прибыли в квартиру за 11 минут. Они диагностировали у пациента химический ожог глаза с гиперемией и частичным отслоением конъюнктивы. После наложения повязки мужчину госпитализировали.

Сообщается, что в больнице ему оказали необходимую помощь и выписали после стабилизации состояния.

Ранее врач Клинической офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева в Омске нашла в глазу у пациентки живого червя-паразита. Пациентка обратилась в медучреждение с жалобами на шевеления под веком. Круглого червя дирофилярию оперативно удалили.

