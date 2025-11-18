В Краснодаре врачи спасли пациента с опухолью весом 13 килограммов

Фото: телеграм-канал "Краевая клиническая больница 2"

Врачи Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре спасли пациента с опухолью весом 13 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Отмечается, что 50-сантиметровая опухоль занимала почти всю брюшную область 41-летнего мужчины.

Медики не только удалили новообразование, но и выполнили пластику почечных сосудов. Для успешного выполнения операции команда должна была работать точно и слаженно. Хирурги не раскрыли результатов биопсии опухоли, но отметили, что эта операция стала одной из самых трудных для них.

Ранее нейрохирурги Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Москве удалили 15-летнему пациенту опухоль мозга диаметром 5 сантиметров.

Пациент жаловался на постоянную тошноту, в ходе осмотра врачи обнаружили образование в задней черепной ямке – области, отвечающей за жизненно важные функции. Опухоль была успешно удалена с помощью ультразвукового аспиратора, пациента выписали.

