20 октября, 17:26

Общество

Столичные нейрохирурги удалили 5-сантиметровую опухоль мозга у подростка

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Нейрохирурги Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля успешно прооперировали 15-летнего подростка с опухолью головного мозга диаметром 5 сантиметров, передает телеканал "360".

По данным медучреждения, пациент поступил с жалобами на постоянную тошноту и рвоту, которые не поддавались медикаментозному лечению.

При обследовании у юноши обнаружили образование в задней черепной ямке – области, отвечающей за жизненно важные функции. Даже незначительное повреждение могло привести к неврологическим осложнениям.

"Мы провели пациенту операцию, в ходе которой с помощью ультразвукового аспиратора аккуратно удалили образование с сохранением критически важных структур головного мозга", – пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Аслан Текоев.

Подростка уже выписали, в дальнейшем он сможет вести обычный образ жизни.

Ранее московские врачи провели уникальную операцию годовалой девочке с редким сосудистым образованием во рту. Использованная методика позволила удалить сложное образование за 15 минут.

